郭靜推出新歌〈你怎麼還不睡呢〉。（星動娛樂提供）

郭靜推出新歌〈你怎麼還不睡呢〉。（星動娛樂提供）

郭靜推出新歌〈你怎麼還不睡呢〉，在MV中，她化身最愛的貓咪與男主人黃宏軒演出日常互動，還將自家貓咪的聲音收錄在歌曲中，總是宅在家的郭靜，平日最喜歡觀察自家的3隻貓咪的一舉一動，被歌迷笑稱她是「貓系歌手」，把對貓咪無盡的疼愛都放在新的音樂作品中。

〈你怎麼還不睡呢〉是一首以「貓咪視角」出發的歌曲，ＭＶ裡，郭靜戴上貓耳朵扮演橘貓，演出各種傲嬌貓咪行為，讓主人哭笑不得，集可愛、傲嬌、調皮於一身，也讓粉絲們首次看到郭靜的神演技。好友李佳歡受到製作團隊邀歌，寫歌之前主動打給郭靜想了解貓的習性，郭靜對她滔滔不絕講了兩三個小時，把她與家裡三隻貓咪森森、七七、偷筆之間的愛恨情仇全都說了一遍，當完成品出現後，發現三貓的名字也巧妙地放在歌詞當中，郭靜超級開心收下這首為她量身打造的歌曲。

郭靜將在8月5日生日當天發行EP《So Lucky》，已經開始預購活，連續兩周強佔排行榜的第二位。此次新輯有雙色PVC外袋，封面相同但隨機出貨，前1千份的預購禮物還有「vacanza」的幸運祈願手鍊以及「NCI x So Lucky聯名口罩」。郭靜表示這幾年大家都因為疫情過得很辛苦，真的需要一點小小的幸運，也希望自己這次充滿陽光、溫暖的歌聲帶給歌迷幸福的感覺。

郭靜此次發片從錄音、製作、企宣全程參與，將自己夜貓子的心情唱進歌曲中，獲得歌迷回應竟能陪伴進入甜美夢鄉。她8月2日起也將在信義區新光三越A11舉辦「浪愛So Lucky」展覽，還有加場演出「生命中最美好的5分鐘」音樂舞台劇，第一次投資的副業麻十七川滷店也獲好評，在2022年各項事業都火力全開。