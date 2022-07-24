洋蔥是不少料理必加的食材之一，但它辛辣的口感讓許多大小朋友卻步。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專發文表示，洋蔥含有豐富的微量元素，能幫助殺菌，降低腸道與泌尿道的壞菌，也能夠抗發炎，除此之外還有降低癌症風險、控制血糖等好處，高銘鴻並提醒，生吃洋蔥比煮熟的效果更好。

●殺菌消炎

洋蔥中的槲皮素能抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌生長；高銘鴻指出，有很多泌尿道問題都是因為感染大腸桿菌引起，所以腸道健康了，泌尿道自然也會比較健康。

●降低癌症風險

洋蔥中有能抑制腫瘤生長的物質，研究指出對於部分癌症預防有幫助，當中又以「紫洋蔥」有更多抗癌物質，不過高銘鴻提醒大家，食物無法取代專業醫療，健康出現任何問題，還是得就醫檢查治療。

●控制血糖

洋蔥有助控制血糖，避免血糖飆升，有助抗糖尿病，吃飯時搭配洋蔥也能控制血糖升高速度，避免飯後昏昏欲睡。

●天然抗氧化劑

洋蔥有強大抗氧化功能，可以預防人體老化，常保年輕健康，皮膚也會變好。

高銘鴻還透露，煮熟的洋蔥雖然吃起來比較甜，但很多營養素也會在煮的過程中被破壞，因此生吃洋蔥的效果還是比較好。另外有部分人因為擔心嘴巴會殘留異味，而不敢吃洋蔥，但其實只要在用餐結束後，用漱口水清潔就能清除異味，輕鬆又簡單。