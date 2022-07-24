疫情指揮中心今公布新增65例死亡、136例中重症，分別為78例中症、58例重症，重症部為一名年紀最大的青少年MIS-C疑似個案，是一名16歲女中學生，女高中生本身沒有慢性病史，打過2劑疫苗，確診近兩個月才出現症狀。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，16歲女高中生本身沒有慢性病史，去年打過兩劑疫苗，5月30日確診，5月17日發燒腹痛食慾、活力下降，7月21日急診診斷急性腸胃炎，醫師懷疑是MIS-C，安排住院隔日症狀時續 7月22日轉醫學中心，醫師根據症狀只有腹痛 目前還是站位完全符合MIS-C條件 因此還未開立藥物。個案列為疑似。未來若確定符合，就會是本土年紀最大MIS-C個案。

另外一例MIS-C為2歲男童，羅一鈞說，男童沒有慢性病史，5月22日確診，7月13日發燒嘔吐、腹瀉、結膜炎，7月17日急診就醫疑似MIS-C收治住院，治療後病況好轉出院。為國內第52個MIS-C個案，國內兒童重症個案累計116名，其中24人。