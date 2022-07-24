一名空軍退役的人夫控訴，妻子長年在眾多親戚面前數落他、揪他衣領，讓他顏面盡失，親戚見到妻子前來，還會嘲諷「你老婆要來了」等語，認為自己底線被觸及，無法繼續忍受，遂向法院訴請離婚。屏東地院審結，卻逆轉情勢，不採信人夫單方面說法，故不准離婚。

判決書指出，男子主張於1994年間與妻子結婚，他為退役空軍，2007年舉家搬回老家與父母同住，但妻子多次不顧及他面子，當親戚面前批評他用錢不當，還會在家族聚會時大罵他不孝順、不照顧家裡、對家人態度不好、不做家事等等，更曾於酒後揪著他衣領，拿東西要砸他，讓他屢屢被親友側目，親友甚至會以「你老婆要來了」等語嘲諷他。

男子表示，他多次向妻子表明不要當眾罵他，但妻子屢勸不聽，已觸及他的底線，實在無法繼續忍受，另外，兩人曾商討過離婚事宜，妻子雖同意離婚，但要求支付200萬元，他無力負擔，迫於無奈才訴請離婚。

對此，女方表示不同意離婚，稱自己很愛丈夫，對於酒後失控謾罵，她事後都會道歉，她願意不斷努力調整自己適應丈夫的腳步，也會盡心照顧公婆，直到丈夫願意回頭，認為兩人婚姻破裂僅是因先前生活習慣不同。

屏東地院法官指出，雙方爭執後，男方自2020年8月起與女方分房睡，已睡在車上2年，期間女方仍扮演好妻子角色，盡力做好家事與服侍公婆，客觀上認定此婚姻有修復的可能，且男方曾說「不管用任何方式，只要可以達成離婚就好」等語，認定男方無意修復關係，難憑單方面主觀說法，就認定此段婚姻無修復可能，故駁回男方請求，不准離婚。