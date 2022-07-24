農曆7月是民間俗稱的「鬼月」，而今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，命理專家小孟老師特別點名生肖屬鼠、蛇、猴、豬的人容易「卡到陰」，要格外小心。

小孟老師今（24日）在臉書粉專PO文指出，老鼠和蛇都算是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，加上牠們比較喜歡陰暗潮濕的地方，例如洞穴與濕地，這樣的習性自然天生帶陰，容易吸收到夜間的穢氣而被煞到、卡到，因此生肖屬鼠、蛇的民眾在鬼月時要特別當心，盡量不要前往海邊、河邊或山區。

另外是生肖屬猴的民眾，由於猴子多半居住在樹林茂盛處，在風水學上本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人鬼月容易感冒生病、身體不適，務必要避開茂密的樹林與榕樹，並且遠離感冒的朋友和同事，尤其是疫情期間更要避開共食、聚會和人潮擁擠的地方。

最後則是屬豬的民眾，因為豬隻所處的環境比較髒亂，相對的穢氣與煞氣也比較重，在鬼月期間就容易招陰，因此屬豬的人要避免去環境髒亂的地方，也要保持住家環境的整潔。