嘉義市議員陳家平揪青年童軍體驗「夯枷解厄」。（廖素慧攝）

台東玄武堂表演炮炸寒單爺，場面震撼。（廖素慧攝）

國定古蹟嘉義城隍廟循古禮，農曆7月鬼門關閉後，農曆8月1日舉辦「城隍夜巡．夯枷解厄」，還有「人模鬼樣」裝扮秀、台東玄武堂炸寒單，飯店業者指出，2大宗教民俗盛事在嘉義市匯聚，已帶動訂房率提升了。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，農曆7月底鬼門關閉，8月27日（農曆8月初1）城隍爺夜巡，由駕前范、謝將軍與家將走陣，驅趕滯留人間未歸的「好兄弟」防止「抓交替」，今年將在自由路與友忠路口、文化公園廣場等地，進行「掃路角」儀式，淨化路口保平安。

8月27日當天全國知名的台東玄武堂「炮炸寒單爺」也來嘉共襄盛舉，炮炸寒單爺有5個據點，分別在嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄海產餐廳、文化公園廣場、嘉邑城隍廟等。

副市長陳淑慧表示，嘉義城隍廟每年舉行的城隍夜巡，就是將無形文化資產保存、活化再發揚的典範，今年夜巡活動還特別邀請台東玄武堂「炮炸寒單爺」來，由嘉義城隍爺與台東寒單爺合力驅散疫情，這項特殊的宗教盛會相信將吸引眾多人來參與，帶動嘉義市的觀光經濟。

智選假日酒店總經理陳彥睿說，城隍夜巡及炮炸寒單等2大台灣宗教民俗活動，同時在嘉義市，是非常難得的盛會，已有旅客專程為此而打算來嘉體驗「愈在地愈國際」的宗教文化觀光行程，當天訂房率目前已有5成。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂指出，今年「人模鬼樣．神鬼魅影」裝扮競賽，目前有20多人報名，「夯枷解厄」也有300多人報名，歡迎信眾來體驗宗教文化的神奇魅力。