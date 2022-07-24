鍾瑶（右）與安妮兩女神合作，讓電影顏值破表。（LiTV、光譜映像提供）

《詭祭》由安妮（左起）、阮承恩、鍾瑶主演。（LiTV、光譜映像提供）

電影《詭祭》的3位主角鍾瑶、安妮與阮承恩接受LiTV專訪，戲裡兩女神鍾瑶與安妮聊到疑似吻出真愛的「女女吻」時，沒想到兩人異口同聲均讚對方「唇感」優秀之餘，安妮還爆料原來吻戲是跟阮承恩，是自己跟導演要求換人，繼而促成了自己跟鍾瑶的KISS，阮承恩得知真相後，露出一臉失望喪志樣。

安妮說：「其實我們原本的劇本，導演是要我跟阮承恩接吻，但是我拜託導演…」此話一出，一旁的阮承恩立刻失望又震驚插話：「原本我們有接吻嗎？那如果再有機會，我一定要讓它發生！」反應讓大家笑炸之餘，兩大女神也大方在現場「開親」，重拾拍攝時的「唇感」，安妮搞笑說：「好舒服喔！再一次！再一次！再一次！」

而聊到拍攝《詭祭》期間，鍾瑶與曹晏豪尚未是戀人關係，問鍾瑶的戀愛經驗談，認為情侶適合在同一職場工作嗎？鍾瑶認為這就是「工作態度」，並說：「我覺得演員這個職場的確是比較特別些，如果這對情侶本身在劇中演情侶，對很多人、很多角度來看是很加分的，但如果說是一般職場，有時候情侶在一起若能夠公私分明，我覺得沒有什麼差別！但如果你本身就不是個很容易把公私分明的人，當然就不合適。」

鍾瑶又說：「像我就是屬於非常公私分明的人，可能我現在有另外一半，但是我跟另一位男演員要演情侶或夫妻，我一樣也是非常投入，投入成為他的老婆或是他的女朋友。我覺得遇到比較糟的狀況，應該是兩個人在自己專業領域上很有自己的想法，他們可能在爭執一件事情時爭執不下，私底下討論工作的狀態才會破壞感情。」