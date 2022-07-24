北韓11歲YouTuber松雅介紹平壤的刨冰店。

北韓近期出現一名11歲的爆紅YouTuber松雅（SongA，音譯），這名可愛小妹妹操著一口流利英國腔英語介紹平壤，引發外媒關注，原來她有相當顯赫的家世，外曾祖父是北韓知名抗日戰士李乙雪，外祖父是北韓現在的副外長朴明國。

綜合觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）、「韓國時報」（The Korea Times）、南韓《世界日報》（Segye Ilbo）報導，北韓今年初突然出現一名自稱為松雅的11歲萌妹YouTuber拍攝影片介紹自己在平壤的「超棒」生活，松雅在影片中操著相當流利的英國腔英語引發關注因此爆紅，自1月27日開通YouTube頻道「Sary Voline」以來，至今松雅已發布5支影片。

她在第一支影片中除了自我介紹外，還自稱流利英語是由母親所教，最愛《哈利波特》小說，時值盛夏，松雅在最新的2支影片中也介紹平壤的知名刨冰店及北韓大型國營水上樂園「紋繡水上樂園」（The Munsu Water Park）。刨冰影片中松雅和好友松龍（音譯）穿著校服在路邊吃冰，她說自己最愛的是紅豆及甜瓜口味，松龍則最喜歡番茄及西瓜口味，松雅也公開了奶奶在家裡做刨冰給她吃的畫面。

北韓11歲YouTuber松雅介紹平壤大型水上樂園「紋繡水上樂園」（The Munsu Water Park）。

紋繡水上樂園的影片中，松雅及松龍穿著泳衣在泳池裡游泳，帶觀眾看她們玩滑水道、噴射槍，她說自己最喜歡的是波浪池。

北韓11歲YouTuber松雅以流利的英國腔英語介紹「超棒」的平壤生活爆紅。

國情封閉的北韓出現YouTuber相當罕見，報導引述南韓議員太永浩（Tae Yong-ho）的說法，指出松雅實際上家世顯赫。太永浩是一名脫北者，他在2016年投奔南韓前曾擔任北韓駐英國大使館公使，他說松雅姓「林」（Im），父親是北韓駐英國大使館外交官林俊赫（Im Jun Hyok，音譯），兩人曾一起共事過，暗示松雅的英國腔英語源自於在英國住過。

The girl North Korea presents as a free, ordinary YouTuber with internet access is:

- Daughter of a diplomat formerly based in London (where she lived)

- Granddaughter of current Vice FM Pak Myong Guk

- Great-granddaugther of Kim family guard Ri Ul Solhttps://t.co/Ky1sxFzMbS — Colin Zwirko (@ColinZwirko) July 22, 2022

他說松雅的外曾祖父是負責保衛金氏家族的精銳軍隊指揮官李乙雪，外祖父則是北韓現任副外長朴明國，他還透露林俊赫根本不懂英文，靠著妻子的雄厚背景才以外交官的身份前往英國，他說松雅的母親、朴明國的女兒曾因腦中風突然失明，當時李乙雪致函金正恩，請求讓外孫女一家前往醫療發達的英國治療，金正恩隨後同意了他的請求。

「北韓新聞」進一步比對北韓官媒影片後證實了松雅家族身份的說法。

李乙雪是北韓知名抗日戰士，是與北韓建國領袖金日成一起對抗日本的游擊隊成員之一，韓戰期間他擔任陸軍指揮官，後續於1996年晉升為北韓護衛司令部（Supreme Guard Command）指揮官，北韓護衛司令部掌管北韓領導人及平壤安全。

2015年李乙雪因肺癌病逝時，金正恩更罕見為他舉行大型國葬，彰顯李乙雪對金氏家族的重要性，當時的影片顯示金正恩在葬禮上哭泣，並且安慰李乙雪的家人。

North Korea holds State Funeral for Ri Ul Sol | @KCNAWatch https://t.co/Sba8uyhPUH pic.twitter.com/tj8g1XdfDx — NK NEWS (@nknewsorg) November 12, 2015

松雅的YouTube頻道據信是北韓於2018年起推動的英語社群媒體宣傳活動下的一環，報導指出北韓推廣兒童YouTuber可能是為了躲避Google的內部政策，YouTube先前關閉了好幾個北韓官方頻道。