網紅鳳梨（吳泓逸）因直播打開知名度，「台」到極致的個人風格和直言不諱的說話方式，讓他受到眾多網友喜愛，而他和女友歐菈的感情生活也常是大家關注的焦點。近日，歐菈突然在IG興奮表示自己收到鑽戒，貼文公開後也讓大批粉絲暴動，直呼鳳梨安排的「意外驚喜」實在太浪漫了。

鳳梨曾大方分享過性觀念，表示自己對感情抱持開放態度，先前與歐菈一起受訪時，也直言自己「不給安全感」，男方嘴上這樣說，不過依然能從社群媒體上看出兩人目前戀情穩定，愛得正甜蜜。歐菈22日在IG發佈貼文，開頭第一句便激動寫道：「我終於收到鑽戒了！」讓人看了又驚又喜。她表示，最近在網路上看到某間店販售的花束很漂亮，她特別喜歡，雖然只是無意間隨口一提，沒想到鳳梨卻記在心上，偷偷跑去買了3樣禮物回來，提前當作情人節禮物送給她。她也曬出多張與禮物的合照，從畫面中能感受到滿滿的幸福氛圍。

鳳梨準備的禮物包括用百元鈔票與兩人合照製作而成的粉白色大型花束，以及52朵玫瑰永生花和一個同樣用百元鈔做成的鑽戒。歐菈認為前兩個禮物已經夠浪漫了，當戴上了戒指，她更坦言自己已經開始想像真的被鳳梨求婚的樣子，最後她也開心喊說：「哪個女孩擋得住男人送戒指！我是全世界最幸福的女孩！」喜悅之情溢於言表。

歐菈怕大家誤會，有特別解釋這並不是求婚，只是男友提前準備的七夕情人節禮物和儀式感，她也笑說如果要求婚的話，鳳梨才不會那麼低調。網友看到鳳梨私下為歐菈準備貼心又浪漫的驚喜，紛紛湧入留言為兩人獻上祝福，也期待看見鳳梨真的向歐菈求婚的那一天，「不行太閃了！」、「鼠薯真是個面惡心善又浪漫的暖男。」、「恭喜Ola！鼠薯真的很疼妳。」、「Ola跟鼠薯要幸福一輩子！」