中職會長蔡其昌稍早宣布今晚在新竹棒球場的賽事將延期。（摘自蔡其昌臉書／陳育賢新竹傳真）

中華職棒大聯盟在臉書宣布今晚在新竹棒球場的賽事將延期。（摘自中職臉書粉絲團／陳育賢新竹傳真）

中華職棒大聯盟24日下午1時許宣布原定於新竹棒球場賽事確定延賽，新竹市政府下午表示，會配合辦理，並強調「給球員安全的比賽環境」是市府、中職與味全龍球團一致的共識，會積極改善讓球場更符合球員、球迷使用需求；另，延期的只有球賽，周邊相關活動仍照常舉行。

中華職棒大聯盟官網與中職會長蔡其昌，稍早宣布今晚在新竹棒球場的賽事將延期，蔡其昌在臉書表示，上午經與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整，今晚新竹味全龍主場賽事以延賽辦理。而8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，來給球員們更安全的比賽環境。

代理市長陳章賢則表示，昨天已致電蔡其昌並達共識，將會更積極聽取球員意見和球迷反應，致力改善各項細節，市府會積極跟味全龍球團、龍來球場公司共同努力，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

市府教育處指出，除了賽事延期之外，今天下午新竹市立棒球場周邊市集及舞台活動照常舉行，味全龍官方商店營業時間因應延賽調整至下午5時，另，舞台活動「新竹攻城獅球員見面會」及「陸爸爸說演故事劇場」取消辦理，其他正常舉辦。

下午2時30分至3時有一日店長活動，3時至3時30分則有小螞蟻造型氣球秀，5時前還有豐富美食的「棒球市集」。

交通處也表示，有關周邊交通措施，除民富街（西大路口至178巷口）維持僅供人行，其餘路段自下午2時起解除管制，棒球場地下停車場仍維持彈性調撥為機車停放，照常營運。