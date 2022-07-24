香港女星林芊妤（Coffee）以甜美外型和D級上圍打開知名度，加上她神似女星郭書瑤，還因此擁「港版瑤瑤」的稱號，同時，她還是辣媽一枚，不吝嗇放送福利的林芊妤，就以一系列比基尼美照放送好身材，但卻被網指P圖P到腰都扭曲了，對此，林芊妤也罷氣回應。

林芊妤近年暫別演員身分，勤練瑜珈、轉戰YouTube界，靠著拍片教大家做運動，讓她人氣狂飆，YouTube頻道擁165萬訂閱，同時，林芊妤還是辣媽一枚，不吝嗇放送福利的她，日前就曬出一系列比基尼美照解放好身材，不只有纖細四肢還有腹肌，性感又不失健康美。

但林芊妤辣照卻遭網友留言：「圖5 P到你的左腰扭曲了」，釣出林芊妤罷氣回應：「我沒有P我的腰喔～只是擺比較S型的姿勢」，並表示她拍了一個示範短片，「我想應該是天天穿腰封加運動的成效」，網友事後氣指：「我只寫了幾個字，你就回了一大堆論文，你把別人的話看得太重了」，並要林芊妤能接受正反兩面的評論。

對此，林芊妤則表示，她不是不接受負評，且對方不是問她問題，而是指控，「那我身為一個教別人減肥做運動的怎能沒有反應呀，當然要馬上拍視頻給你看澄清一下呀，如果我不回應你，應該很多人以為我真的P圖了吧？這樣不是對我很不公平嗎？」林芊妤事後再強調，公眾人物不代表要接受所有不實的指控，她也是有權利為自己澄清，「最令我感到不公平是將我一直付出汗水努力運動的結果說成了P圖，相信誰也會跟我一樣爭取公道吧？」而該網友留言事後則已遭刪除。