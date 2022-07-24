鼓鼓（左）演唱會邀請MJ116大淵擔任嘉賓。（相信音樂提供）

蕭秉治（右）與鼓鼓輪番嗨翻高雄。（相信音樂提供）

鼓鼓身穿全新造型宇宙戰士裝登場。（相信音樂提供）

鼓鼓又唱又跳，全場嗨翻。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯高雄流行音樂中心的「聽到請回答Connecting…」演唱會，終於在23日登場，原本邀請《全明星運動會》節目而熟識的頑童MJ116成員小春擔任嘉賓，無奈演唱會因為疫情延期兩次，小春另有工作無法來參與，當時小春接到鼓鼓延期電話時，大淵人正在旁邊，聽到消息後，他便一口接下嘉賓工作，笑稱是自己是「代班嘉賓」。

大淵首次個人之姿當演唱會嘉賓，鼓鼓備感榮幸，直說自己很幸運，不只有好多好朋友，連兄弟的兄弟都對他很好，一起加入「肥男幫」，兩人一連演唱〈Fly Out〉、〈肥男幫〉、〈幹大事〉，音樂一出，全場大聲唱和，嗨到不行。最後大淵特別練習藍隊專屬手勢應援，在台上和鼓鼓「交手」，象徵著兩人從網友變朋友，鼓鼓也大膽地對大淵提出希望未來能在新專輯合作。

除了有重量級的嘉賓相挺，老戰友蕭秉治也到現場一起大唱〈我們的主場〉，宣告兩人將輪番嗨翻高雄，因為蕭秉治將於8月13日在高雄後台 Backstage Live舉辦「狂人」新專輯演唱會。

鼓鼓在介紹蕭秉治出場時給出3個提示，只要推出作品都會上排行榜、MV點播也會破億、自己的演唱會會不斷加歌，有加歌王的稱號，果然「加歌王光唱一首還不夠，滿足喜歡看到他們合體的歌迷，他們加碼演唱〈Get Out〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，全場尖叫聲爆表。值得一提的是，奧運選手李智凱、田徑選手彭名揚也特別到場觀看。

鼓鼓開心地說：「延期好多次，還有這麼多人在這現場，聚在一起非常好。」這二年，有歌迷交了男朋友或懷孕生了小孩，都一起帶來演唱會現場，歌迷也跟著他一起成長，新的成員陸續加入，一同製造新的回憶，他感觸良多地說：「我會很努力，才有辦法一直站在這邊。」

鼓鼓的家人也特別南下力挺，他感性地對台下妹妹喊話：「想要跟即將生baby的妹妹說，『妳做的很棒，妳做的很好，有什麼困難跟我說，我就是妳的

先得方』。」其實對歌迷就像親人一樣的鼓鼓，每晚都會在社群發晚安文和「家人」道晚安，這個習慣已維持10年，他說：「這一路真的好不容易，演唱會一延再延，心裡對演唱會也很多迷惘，但現在我站在高流舞台，有這麼多人陪我唱歌，我真的很幸福。無論舞台大或小，未來都帶著你們的家人，我會一直在這等你。」最後他獻唱寫給歌迷的〈繽紛了每一天〉，當作新專輯的起點，期待和歌迷再創造未來繽紛每一天。