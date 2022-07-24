耗資12億重建的新竹棒球場剛啟用，各項設施不良被罵翻，國民黨台南市長參選人謝龍介24日臉書發文，指出台南市立棒球場曾因投手丘太硬造成球員受傷，提醒台南市政府花20億新蓋的亞太棒球訓練中心務必要吸取教訓，落實驗收，台南市體育局回應，亞太棒球場規畫設計過程，都有專家顧問把關。

新竹球場開打2天，連傷3名職棒球員，網友連續踢爆球場種種設施不及格，留言罵到炸鍋。謝龍介自稱是統一獅球迷，看到受傷球員提及新竹棒球場的投手丘紅土與黏土比例不對，立刻想起台南市立棒球場也曾因場地不良，疑似造成投手受傷的往事。

謝龍介表示，2003年統一獅選秀狀元曾翊誠疑似因為投手丘太硬，主投6局到大腿骨折，雖拿下勝投，卻養傷1年多才復出比賽，直呼不是每個球員都能熬過傷病，一定要避免這樣的意外。

謝龍介認為，球場的設計、建造與日常維護都是專業，他提及台南市正興建包括2座主、副少棒球場，2座主、副成棒球場的亞太棒球訓練中心，總經費耗資20億元，少棒主球場月底就要舉辦U12世界杯少棒賽，成棒主球場明年底完工。

他表示，台南市政府應該吸取新竹棒球場的教訓，落實驗收，避免球員、選手受傷的憾事再發生。

台南市體育局表示，台南市立棒球場在職棒球團經營下現況良好，近期未接獲球員反應缺失問題，網友提及的觀眾席座位近年已更新。另外，亞太棒球場的規畫設計過程都有專家、顧問把關，已完工的少棒場地由職棒球隊統一獅管理，明年底完工的成棒主球場則依照國際賽事標準設計。