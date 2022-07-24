台中市環保局推行紙錢集中煉化多年，過去6年紙錢集中收運量超過2萬公噸以上，每年還定期邀請專業法師辦理平安祈福淨爐儀式（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

農曆七月中元節將至，每年各行各業都會好好操辦普渡祭拜「好兄弟」，台中市政府環保局呼籲民眾和宗教團體、寺廟組織，將紙錢集中處理，更建議「以功代金」，鼓勵民眾將購買金紙的費用直接轉化為愛心捐款幫助弱勢，環保減碳、讓空氣更清新。

為了尊重民間傳統習俗，並維護民眾健康及環境品質，環保局呼籲民眾可將紙錢集中後，交由各區清潔隊收運至具有完善空汙防制設備處，集中煉化處理 。

另外也可選擇「以功代金」，將購買金紙的費用，透過四大超商系統轉化為愛心幫助需要的弱勢族群，以達減碳效果，讓台中市空氣更清新。

環保局長陳宏益表示，中市府從2012年起推動「紙錢集中燒」政策，為消弭民眾對紙錢集中燒的疑慮，表達尊重民間信仰虔誠之意，每年還定期邀請專業法師辦理平安祈福淨爐儀式，請民眾安心將紙錢集中後交給清潔隊集中煉化處理。

環保局統計，自2016年至2021年，台中市紙錢集中收運量超過2萬公噸以上，連續6年皆為全國第一， 顯見市民對於環保祭祀的努力與配合。

陳宏益表示，紙錢載運服務為免費且全年無休，歡迎民眾多加利用；也可採「以米代金」或透過四大超商響應「以功代金」，省下燃燒紙錢的花費，幫助台中市貧困學童與弱勢團體，減少燒金紙，祭拜「好兄弟」誠意不減，又可維護空氣品質，顧環保、展愛心。