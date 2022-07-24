（14:55更新，補充最後比數）2022台北羽球公開賽女單決賽，世界排名第2的地主天后戴資穎迎戰世界排名第35日本川上紗惠奈，首局戴資穎在16比16平手後連得3分打出氣勢，21比17先馳得點，第2局小戴持續好表現21比16鎖定勝利，繼2012年、2016年、2018年後，生涯第4度於台北賽奪冠，也是個人本季第3冠。

原本上一站戴資穎要在第二輪和川上沙惠奈交手，不過小戴有點傷勢退賽，這一站台北賽兩人相逢於決賽，是雙方生涯第5次交手，也是繼2018年印尼公開賽之後，相隔4年再度對壘，小戴也收下兩人交手第4勝。

戴資穎是台北羽球公開賽從1980年開始舉辦以來，賽史女單第3位完成4度封后的好手，前兩位是韓國成池鉉、丹麥拉森（Kirsten Larsen），台北賽單打項目4次奪冠也是大會之最，而戴資穎因為賽程調整關係，並不是每年都會在台北賽登場，但只要參賽可以說就是冠軍保證，個人從2016年、2018年、及今年3屆15連勝、順利完成冠軍任務。

戴資穎打出好球，為自己握拳喝采。（鄭任南攝）