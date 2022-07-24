肝病防治學術基金會（肝基會）自2021年10月舉辦首次全民腹部超音波活動，廣獲民眾好評。今年則結合世界肝炎日，擴大號召全國北中南東共16家醫療院所參與，結果有3205人參與篩檢，其中2654人檢查後發現異常，較去年多出近千人。肝基會總執行長楊培銘指出，今年發現國人脂肪肝比率已超過一半，呼籲國人踴躍篩檢，及早發現才能及早扭轉病情。

肝基會自去年起開辦全民腹部超音波活動，吸引1912人參與，其中有多達1680人檢查出異常，以脂肪肝比例最高，其次為良性肝腫瘤、膽息肉、肝實質病變、肝癌等。

楊培銘表示，今年全民腹部超音波檢查活動在肝基會董事長許金川的號召下，擴大到全國15縣市、16間醫療院所共同響應，光是參與篩檢的人數就增加至3205人，其中有2654人檢出異常，約佔整體的82.8％。

在全國統計中，今年度檢查出的異常項目仍然以脂肪肝比例最高，達1685人，其次為良性肝腫瘤（656人）、膽息肉（303人）、肝實質病變（262人）、肝癌（77人）等。

楊培銘說，本次參與的醫療院所中，唯獨台大醫院雲林分院規定BMI達27以上才可報名參加，意外發現有72％的篩檢民眾脂肪肝超標，遠高於其他15家醫院的篩檢平均56％，由此可見肥胖所帶來的脂肪肝風險相當高。

楊培銘強調，從數據上可看到，國人約有超過一半的比例有脂肪肝，而脂肪肝為肝臟發炎、肝硬化、肝癌等疾病的第一步，若能及早發現，可透過運動、飲食調整逆轉，但若沒透過檢查發現，等到有症狀時可能都為時已晚。

從肝基會去年的全台免費腹部超音波檢查追蹤統計也可看出，有4人後來被發現惡性腫瘤，22人被發現血管瘤，9人發現有其他良性腫瘤，5人發現有囊腫，8人發現局部脂肪堆積或無脂肪區，楊培銘指出，大多數病患及早發現的癒後狀況都滿良好，呼籲民眾每年至少要檢查一次腹部超音波。

71歲的病友黃先生表示，自己三年前做過全身健康檢查，當時肝臟功能正常，而這三年來卻沒再做腹部超音波，直到今年四月抽血發現甲型胎兒蛋白數值過高，懷疑有肝腫瘤後到好心肝診所做腹部超音波檢查，才發現已經有一顆3.5公分的肝腫瘤，隨後確認為肝癌後即切除，目前復原狀況良好，僅需定期追蹤。

楊培銘強調，面對肝病不二法門，就是在腫瘤還沒長大前就先找到，肝基會近年來結合社會愛心力量推動「今年超了沒？全民腹超活動」，以簡單、無痛、無輻射、確診率高的腹部超音波檢查，鼓勵民眾勇於篩檢，盼能及早發現肝癌進行有效治療。