民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文指導教授、國安局長陳明通，昨（23）日下午發表4000字聲明稿，稱自己是「研究型教授」，並強調林智堅是論文原創者、沒有抄襲。不過國民黨立委賴士葆認為，陳明通自稱是研究型教授，根本是對全台研究型教授的侮辱。

陳明通昨表示，林智堅及余正煌的論文相似之處，主要集中在第一章的研究設計以及論文的章節安排，但因兩人使用的是同一組問卷所蒐集的資料，因此在「操作性定義」上本就會相同，沒有抄襲問題；對於外界批評「一魚多吃」，他反駁是完全不懂學術界的運作。

而針對外界質疑指導學生數超高的問題，陳明通自稱為「研究型教授」，除了長期參與大型調查研究，身邊更累積了大量研究資料，可以提供給學生寫論文；他說自己不是不能被批評，也知道自己並不完美，但希望民眾不要在聽說或是自行構建的偏見上，對他進行惡意批評。

對此，賴士葆今於臉書指出，過去10多年自己有很多指導碩博士論文的專業教授經驗，「如果我是陳明通，我不會用政治力挺抄襲，以免玷污學術的尊嚴。」他更指出，陳明通的自白書是站在全台研究型教授的對立面，「不能抄襲的基本學術倫理都沒有，還要自稱是研究型的教授，對全台研究型教授是一個侮辱！」