市長黃偉哲說，黃昏時再次沿著棧道漫步，或許可一覽有別於白天的日落景致。（張毓翎攝）

遊客不僅可以搭觀光膠筏賞美景，還能透過步行棧道或SUP立式划槳載具。（張毓翎攝）

台南市北門區雙春濱海遊憩區紅樹林保護區，有「北門版水漾森林」之稱，然因深入紅樹林的棧道年久失修，台南市政府啟動修復工程，繼2018年完成北向棧道後，已封閉10年的南向棧道於近日整修完成，讓遊客遊賞能更身歷其境，市長黃偉哲24日前往「開箱」欣賞紅樹林的水景風光。

雙春濱海遊憩區的紅樹林，具有少見結合紅樹林生態、木麻黃枯木及溼地景致，該園區西側的有南、北2向紅樹林棧道，因為常年受海水侵蝕及強風日曬影響，逐漸有老舊、損壞的情形。市府觀旅局投入2300萬元經費，今年完成所有的紅樹林棧道整修。

觀旅局指出，整修後的棧道長456公尺、寬3公尺，平緩舒適，退潮時可近距離觀賞招潮蟹、彈塗魚及盤根錯節的紅樹林根系；此外，沿途棧道也有設置遮陰涼亭、景觀平台等景點，讓民眾散步途中可稍作休息乘涼。

黃偉哲說，雙春濱海遊憩區為北台南知名的自然生態體驗及濱海遊憩據點，還能近距離觀察豐富的紅樹林生態，而整修完成的紅樹林棧道已經開放，相信可帶給遊客另一種遊賞體驗。由於他這次造訪的時間在白天，若黃昏時，再次沿著棧道漫步，或許可一覽有別於白天的日落景致。

觀旅局長郭貞慧提到，遊客來台南想體驗紅樹林生態之旅，目前除了可以到安南區四草綠色隧道，北門區的雙春濱海遊憩區也是另一個絕佳選擇，遊客不僅可以搭觀光膠筏賞美景，還能透過步行棧道或SUP立式划槳載具，以自行遊賞的方式參觀，可更加便利、自在。