目前正在美國進行國際交流訪問的國民黨基隆市長參選人謝國樑，於當地時間周六上午前往加州Santa Monica Beach這座位於海岸邊的樂園參訪，為未來若能當選，將於基隆打造海景兒童樂園做準備。

這些日子以來，謝國樑一直提到，希望未來可以讓基隆成為更舒適、更好玩的「海港城市」，身為「小愛爸爸」的他更強調，想在基隆設立一座「海景兒童樂園」，而這個構想就是來自於Santa Monica Beach。

謝國樑說明，會有這個想法，一方面是因為基隆臨海，有非常棒的海洋景觀與地理條件能夠運用；另一方面，是他內心一直希望打造適合孩子或其他市民、觀光客可以停留、遊玩、欣賞美麗的海景，甚至還能導入一點消費、商業概念的遊憩景點，讓基隆於觀光發展上更加升級。

如能順利選上基隆市長，謝國樑表示，希望可以依潮境公園或是外木山的海岸場域，打造全台灣第一座海景兒童樂園，相信可以成為基隆的大亮點。