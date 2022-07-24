好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)經歷一場世紀大戰，已離婚4年的兩人在法庭上互撕竟還能爆出對方的新料，讓外界都看傻，最終由強尼戴普大獲全勝，安柏想上訴，得先繳1035萬美元(約台幣3億)才能再戰，如今因形象大傷而沒工作上門的安柏，傳出有意出售世界首富馬斯克贈送的特斯拉籌錢，又有報導指出，這台「愛的禮物」送上門時，疑似被男方裝了竊聽器。

強尼戴普與安柏赫德之間的戰爭，似乎看不見盡頭，男方在拿到7個「yes」壓倒性勝利後，安柏被判賠前夫3億，要再上訴得先繳納這筆款項作為保證金，而安柏公開喊出還愛強尼戴普的同時，似乎正在籌款，先前還爆出收了天價簽約金，打算將自己與強尼戴普之間的婚姻內幕寫成書，拿錢又能報復。

就在本月21日，安柏赫德不滿判決正式向法院提出上訴，而原先沒有進一步動作的強尼戴普方面，也在隔一天後向法院提出上訴，除了做為對前妻的回應外，也希望能夠試著收回先前被維吉尼亞法院判賠給前妻安柏赫德的200萬美元(約台幣5900萬)，因此雙方大戰續集開打，安柏赫德對於拿不拿得出3億的問題，退無可退。

先前多次傳出無力償還這筆錢的她，似乎正在努力籌款，為此有意出售馬斯克送她的定情物特斯拉，《每日郵報》披露了一份法庭文件，內容指出安柏赫德妹妹的好友珍妮佛(Jennifer Howell)表示，過去曾拜訪姊妹倆已故母親佩姬(Paige Heard)，表示佩姬曾跟她說，安柏收到這輛特斯拉時，發現馬斯克在上頭裝了竊聽器，此外，珍妮佛還爆料佩姬不喜歡馬斯克，說他是「控制狂」，但對強尼戴普卻印象超好，說他是「聖人」，很希望女兒跟他能重修舊好。