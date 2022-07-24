花東縱谷國家風景區管理處日前升級花蓮鳳林鎮慢城公園廣場的自行車友善設施，不僅有親子哺乳空間，還有提供行車友乾濕分離的淋浴空間。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東縱谷國家風景區管理處日前升級花蓮鳳林鎮慢城公園廣場的自行車友善設施，並請知名設計師李明道以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材，重新彩繪放置公園的列車，勢必將成為最新打卡熱點。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東縱谷國家風景區管理處日前升級花蓮鳳林鎮慢城公園廣場的自行車友善設施，並請知名設計師李明道以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材，重新彩繪放置公園的列車，勢必將成為最新打卡熱點。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鎮座落於素有「自行車天堂」美譽的花東縱谷內，是全台第一個獲國際慢城組織認證的鄉鎮，花東縱谷國家風景區管理處與鎮公所合作，升級慢城公園裡的自行車友善設施，提供行車友乾濕分離的淋浴空間，並請知名設計師李明道以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材，重新彩繪放置公園的列車，30日啟用後，勢必將成為最新的打卡熱點。

縱管處處長郭振陵表示，花東縱谷的悠然步調、廣闊的稻田風光、繽紛的天然景致與多元的人文特色，不僅受遊客喜愛，也是自行車友騎乘的天堂，此次在鳯林慢城公園打造全新的自行車友善服務設施，建築外觀以客家紅磚屋為特色，搭配窯燒拼花磚樸趣感十足，內部除親子哺乳空間，還特別規畫2間淋浴間，豪華大尺度足已讓車友將愛車一同牽進淋浴，不用擔心愛車因離開視線而不見。

縱管處除在鳳林慢城公園打造友善遊客及自行車友的空間，同時還請知名設計師李明道Akibo，以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材創作，彩繪廣場上的列車，預計將成為遊客新打卡景點。

郭振陵說，30日除了啟用設施及換新裝的列車，亦會在廣場舉辦市集，集結花東縱谷特色店家，提供輕食點心、在地風味美食、小農特產與文創手工藝品，並於下午3點到5點安排小鎮音樂會，以「現代音樂元素」、「部落元素」、「客家元素」呈現鳳林及花東縱谷族群多元特色及文藝氣息。

此外，活動當日縱管處還會安排3場小鎮騎遊巡禮活動，分別是上午10時30分、下午1時40分及3時，由在地文化工作者導覽介紹鳳林特殊文化建築，報名費用100元，參加即贈200元園遊券，且搭乘「303台灣好行─縱谷花蓮線」遊客報名騎遊者，憑搭乘票根還能多贈100元，採官網線上報名。

鳳林鎮公所當天則會發放給遊客價值100元園遊券，數量有限、送完為止，首波發放時間為上午8時30分至9時在「鳳林兒童樂園東側─鳯林公所服務台」領取卡片，10時20分至11時憑卡片兌換園遊劵；第二波段則是在下午1時至2時於「鳳林慢城公園-園遊會發放服務台」報到領取，2時30分至3時15分憑卡片兌換。