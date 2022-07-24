花蓮縣鳳林鎮座落於素有「自行車天堂」美譽的花東縱谷內，是全台第一個獲國際慢城組織認證的鄉鎮，花東縱谷國家風景區管理處與鎮公所合作，升級慢城公園裡的自行車友善設施，提供行車友乾濕分離的淋浴空間，並請知名設計師李明道以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材，重新彩繪放置公園的列車，30日啟用後，勢必將成為最新的打卡熱點。
縱管處處長郭振陵表示，花東縱谷的悠然步調、廣闊的稻田風光、繽紛的天然景致與多元的人文特色，不僅受遊客喜愛，也是自行車友騎乘的天堂，此次在鳯林慢城公園打造全新的自行車友善服務設施，建築外觀以客家紅磚屋為特色，搭配窯燒拼花磚樸趣感十足，內部除親子哺乳空間，還特別規畫2間淋浴間，豪華大尺度足已讓車友將愛車一同牽進淋浴，不用擔心愛車因離開視線而不見。
縱管處除在鳳林慢城公園打造友善遊客及自行車友的空間，同時還請知名設計師李明道Akibo，以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材創作，彩繪廣場上的列車，預計將成為遊客新打卡景點。
郭振陵說，30日除了啟用設施及換新裝的列車，亦會在廣場舉辦市集，集結花東縱谷特色店家，提供輕食點心、在地風味美食、小農特產與文創手工藝品，並於下午3點到5點安排小鎮音樂會，以「現代音樂元素」、「部落元素」、「客家元素」呈現鳳林及花東縱谷族群多元特色及文藝氣息。
此外，活動當日縱管處還會安排3場小鎮騎遊巡禮活動，分別是上午10時30分、下午1時40分及3時，由在地文化工作者導覽介紹鳳林特殊文化建築，報名費用100元，參加即贈200元園遊券，且搭乘「303台灣好行─縱谷花蓮線」遊客報名騎遊者，憑搭乘票根還能多贈100元，採官網線上報名。
鳳林鎮公所當天則會發放給遊客價值100元園遊券，數量有限、送完為止，首波發放時間為上午8時30分至9時在「鳳林兒童樂園東側─鳯林公所服務台」領取卡片，10時20分至11時憑卡片兌換園遊劵；第二波段則是在下午1時至2時於「鳳林慢城公園-園遊會發放服務台」報到領取，2時30分至3時15分憑卡片兌換。
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