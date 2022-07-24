暌違3年再度舉辦的台北羽球公開賽，對於許多寶島球員來說是難忘的回憶，目前世界排名第4的寶島一哥周天成，今天（24日）奪冠後笑說，自己10年前第一次打決賽，10年後仍能繼續在場上為冠軍奮戰，他相當珍惜這樣的機會。

周天成說：「這次奪冠也是很特別的經驗，2012年台北與球賽是我第一次大決賽，10年之後還可以再次來到決賽，我很珍惜這樣的機會，感謝上帝讓我沒受傷，可以持續在場上奮戰、追逐夢想，能夠再用冠軍榮耀上帝很開心。」

台北羽球公開賽過去兩屆因為新冠疫情停辦，今年可以讓賽事再度回到球迷懷抱，周天成表示：「主場比賽跟到國外感覺不一樣，球迷的加油會不斷有正能量在心裡頭湧現，激勵我展現好的態度跟表現。」

對於先輸一局再連兩局，周天成指出，對手上一站新加坡打進到決賽，來到台北也是已經連續數天出賽，自然也會有點疲憊，也有發現到他後面體力下滑，自己利用戰術繼續消耗對手奈良岡功大的精神與體力，也藉由這座冠軍增加自己信心，對於備戰之後世錦賽更有自信。