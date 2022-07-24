全台受高壓壟罩高溫36度以上，花東一度飆破40度，一名台北網友昨天南下到高雄玩，今天搭捷運去旗津時發現，高雄捷運站竟然沒有冷氣，讓他熱到崩潰「心裡上的暖就算了，連體感都這麼暖」，直呼超級可悲。

一名網友發現高雄捷運竟然沒有空調。(翻攝自PTT)

這名網友今天在PTT發文，昨天從台北南下高雄玩，今天行程預計要搭高雄捷運到旗津，結果一走進地下捷運站竟然沒開冷氣，非常傻眼「是怎樣？心裡上的暖就算了，連體感都這麼暖，超級可悲」。

對於高雄捷運站沒冷氣吹，網友紛紛留言：「人家畢竟是死忠的」、「預防性節電啊，先習慣停電的情況，多暖心」、「死忠仔：節能減碳你不懂泥！」、「開冷氣就不暖了，是要講幾次」、「看來你是不懂暖市」、「節電從南部做起，太感人了」、「沒冷氣汗味超臭，不知道在省啥」。

有坐過高雄捷運的網友也分享經驗，「月台超暖，車廂內超冷」、「超哭的， 之前住高雄半年每次進出捷運站都滿頭大汗」、「不是沒冷氣，廁所超冷的好嗎，在地人都在廁所等誰跟你在月台」、「最涼的地方是廁所」。還有一名網友曾寫信到高雄市政府交通局陳情「捷運站內悶熱」，得到的回應是「配合政府節能及防疫政策，捷運於搭乘人潮較多的上下班尖峰時間開空調為主，循環風扇全時段運作」。