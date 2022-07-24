黃子佼坦言曾因為女兒黃玉米，和老婆孟耿如發生過爭執。（羅永銘攝）

黃子佼自認個性old school。（羅永銘攝）

黃子佼今（24日）出席中天綜合台《一鳴驚人》記者會，提到日前林志穎車禍一事，他坦言自己相當傳統目前還不敢嘗試太前衛的事物，「我是屬於old school的人，當初IPHONE發行第一代我也沒有買，而且我現在還是在聽黑膠唱片的人。」

被問到江宏傑稍早在IG發文「不懂昨天這是什麼善意的交接？從昨晚到帶走到現在，不接電話也不回覆訊息。這叫做善意的好？」一事，身為人父的黃子佼緩頰表示大人一定要冷靜，不要把怒氣禍及到家人，他也坦言曾為了黃玉米的問題和老婆孟耿如大聲爭執，他說每次音量稍微大聲，就會無意間嚇哭黃玉米，他感嘆表示這也剛好提醒我們夫妻不該爭吵，應該多顧慮家人的感受。

談到忙碌的育嬰生活，黃子佼笑說最近開始出現幻聽、幻覺等症狀，透露有時候會突然聽到黃玉米的哭聲跟嗅到嬰兒奶味，「我那天跟太太去吃飯，才剛停好車，我就跟太太說我怎麼聽到嬰兒的哭聲？而且還不是別家孩子的哭聲，因為每個孩子哭聲不一樣。還有前幾天開車出門時，我一直在車上聞到奶味，但玉米沒有在我車上喝過奶，我身上的衣服也是新的，照理說根本不應該有奶味。」是否太思念女兒導致？他笑說：「我還是多接一點工作好了，錄影錄得越慢越好！」

黃子佼透露在主持《一鳴驚人》時重溫歷史故事並了解其中含義：「我一邊主持，一邊想說這節目能不能做10幾年？這樣我女兒就能來參賽了！」他也積極向徐佳瑩、魏如萱、林依晨等人喊話要組一個星二代參賽者，希望能讓小孩們國中時一起參賽。