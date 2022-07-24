近日全台熱成烤番薯，極端高溫讓不少人都到海邊、泳池玩水消暑，女星小嫻（黃瑜嫻）稍早就在網上放送比基尼，健康美的小麥色肌膚和W形美胸全都露，還貼心提醒：「是不是很熱？要多喝水喔」，只見她在大太陽下拍照，熱到額頭、脖子、美胸狂噴汗，同時，美照遭懷疑是男友視角，對此，小嫻也大方回應了。

定居屏東的小嫻，很享受南臺灣的慢生活，不吝嗇分享生活日常的她，稍早則在網上放送比清涼照，小嫻身穿比基尼、綁著高馬尾現身海邊，健康美的小麥色肌膚和美胸全都露，還不忘貼心提醒：「是不是很熱？要多喝水喔」，只不過，在大太陽下拍照的小嫻熱到狂噴汗，額頭、脖子甚至美胸都有汗水，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

小嫻在炎熱天氣不忘放送福利，吸引網狂讚：「小嫻你太辣了」、「看了更火熱」、「瞬間清涼消暑」、「真美 夏天日常」，有人則留言：「這是男友視角耶」， 還釣出小嫻大方回應：「這是左手自拍，本嫻視角」。

其實，小嫻和金剛（李信樵）因個性差異，在4月終結1年多的戀情，兩人好聚好散，還開直播、互相道謝彼此的陪伴和關心，堪稱是最佳分手典範，而小嫻恢復單身後仍定居屏東，她很享受在國境之南的生活狀態，對戀情則抱著隨緣態度。