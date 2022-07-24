藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島，所幸周圍民眾見義勇為，合力將父子倆抱出車外，才未釀成更大傷亡。然而，醫師黃宥嘉昨（23日）針對此事寫下個人看法，直言若是車子後來沒爆炸，加上在不確定頸椎是否受傷的情況下移動患者：「有事絕對被告死。」引起網友熱烈討論。

林志穎出車禍後被人救出沒多久，車子就起火燃燒，醫師黃宥嘉有感而發在臉書寫道：「其實如果一般人，不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死。全部教科書都寫不宜在不知道狀況的條件下移動病人。如果寫可以移動病人，換教科書作者被告死。」

當時救出林志穎父子的攝影師從對向車道拍到車禍現場。（圖/翻攝自吳明政提供影片）

此醫師黃宥嘉點出關鍵：「今天是因為車子後來爆炸了，不然頸椎脫位算誰的？大家能想像如果後來車子沒爆炸，人家只會追究一群工人、路人，沒讀書的人，亂移動。」但她進一步重申，是因為法律的規範，造成大家不敢隨意幫助其他人，「而是我們也都被這世界跟法律訓練得很孬！」

黃宥嘉認為幫忙救助的工人們也非常偉大，寫道：「法律應該放寬對救助人時產生的刑罰，否則沒有惦惦自己幾斤兩重，賠不起的要怎麼衝去救人。」一番言論激起廣大網友回響，不少人感嘆「真的，所以願意救人的真的很偉大」、「真的有些恐龍家屬，你救人他還反過來告你」、「救人的與被救的全都平安，雙方都有福報！大幸！」。

林志穎22日駕駛特斯拉載著兒子自撞分隔島起火，父子倆經熱心路人救出後送往林口長庚醫院急救，當時在一旁工人與路人當時出力將卡在車內的林志穎拉出，整個救人過程不到三分鐘，回想起來滿是驚險。事發後，林志穎的家人想找到救出林志穎的人表達感謝，曾出力的幾位工人客氣的表示不用謝，任何人遇到都會這樣做，只是剛好他遇到了。