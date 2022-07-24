北市CITYLINK南港店24日下午傳出火警，警消獲報後，立刻派出消防人員到場，並逐層搜索，現場並未發現異狀，初判是店內多間餐廳，疑似烹飪時冒出大量濃煙，導致系統誤報，警消仍在了解中。

位在南港區的CITYLINK購物中心，樓高10層，設有親子場所、餐廳，以及販售各種商品的連鎖零售商，今天中午傳出火警，警消立刻到場，並未發現有任何火苗，以及燃燒過的痕跡，但基於安全考量已立即疏散民眾，清點後證實是虛驚一場。