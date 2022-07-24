翹臀珍和小班的婚姻常被外媒唱衰。（摘自benaffleckoficiall IG）

翹臀珍和小班日前在巴黎蜜月打得火熱被目擊名眾拍到。（摘自Twitter）

今天（24日）是拉丁天后珍妮佛羅培茲（翹臀珍）53歲生日，目前他正與丈夫班艾佛列克（小班）在巴黎蜜月，2人新婚燕爾不時雙唇緊貼，坐在公園長椅上情不自禁擁抱親吻，被目擊民眾形容「互動像少年情侶一樣親密」。2人跨越20年的戀情於本月18日修成正果，在拉斯維加斯完婚，蜜月期間還帶著各自與前任所生的兒女一同用餐，家庭生活看似幸福美滿。

小班和翹臀珍在各自的工作領域皆是舉足輕重的大人物，2人結為連理讓外媒急著計算2人總資產。根據《MARCA》報導，翹臀珍每年收入約為4000萬美元，淨資產預估為4億美元；而小班擁有演員、導演、編劇多職，收入也相當可觀。根據Celebritynetworth網站預估2人資產加起來約為5.5億美元，是財力相當雄厚的名人夫婦。

但這段婚姻卻屢被唱衰，這次複合不再是2人談情說愛般簡單，而是必須顧慮2個家庭，根據外媒《MARCA》報導，雖然2家人常一起輕鬆散步，但一起生活後得同時煩惱2邊子女的狀況，尤其小班必須扮演好2個家庭的父親角色，常顯得疲憊又煩躁。

像是翹臀珍15歲的長女Emme Maribel自從和小班18歲的長女Violet Anne一起生活後，性別認同上產生改變，2人都認為自己不屬於任何傳統性別，讓這對父母起初陷入困惑，花了段時間才接受年輕人的價值觀。

歐美八卦雜誌也不斷盤點2人婚姻隱藏的隱憂，包含翹臀珍的作風強勢，常逼迫小班鍛鍊身體維持體態，外傳還要他簽下「保證一周歡好4次」的婚前協議，讓小班喘不過氣，常被拍到在家陽台一臉倦容。

小班只有在片場能夠和兄弟麥特戴蒙輕鬆說笑。不過翹臀珍擔心小班會和好兄弟吐苦水，破壞自己形象，更親自到片場「探班」，非常緊迫盯人。另也外傳翹臀珍和小班的影帝親弟弟凱西艾佛列克，話不投機半句多。現正蜜月期的2人，婚姻之路會如何繼續，外媒都等著看好戲。