民進黨新北市長參選人林佳龍本周末陸續前往泰山頂泰山巖、林口竹林山觀音寺參香祈福，他昨（23）日先造訪了有著270年歷史的「頂泰山巖」，並表示「宗教是台灣重要的文化風貌，而拜廟是民主重要的行禮活動。」

林佳龍說明，每當選舉時到地方廟宇參拜，是對在地守護神的行禮，除了許願也是許諾，「在神明面前，我們謙卑祈願。」除了參香，林佳龍也代表總統蔡英文贈匾，其競選團隊總幹事立委吳秉叡，組織群召集人立委張宏陸也一同出席參與。

「頂泰山巖」是國家三級古蹟，有超過270年的歷史，是泰山區民眾重要的信仰中心。林佳龍指出，小時候從雲林移居到泰山的親戚，曾帶著他參加俗稱「泰山大拜拜」的顯應祖師熱鬧遶境祈福活動，這是泰山當地極具特色的宗教盛事。

林佳龍提到，「頂泰山巖」發揚顯應祖師精神深耕地方，不僅投入公益設置捐助獎學金，更將廟埕變成展演廣場辦理「泰山獅王文化節」，他希望未來能結合周邊步道、泰山山頂公園，推廣在地休閒，帶動地方文化觀光旅遊發展，「歡迎大家有空多來走走。」