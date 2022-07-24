近來高溫屢創歷史新高，目前花蓮氣溫已飆破攝氏40度，許多民眾為了消暑降溫會咀嚼冰塊，但牙醫師表示，咀嚼冰塊此類硬物，容易增加齒裂風險，嚴重者須拔牙，且咀嚼冰塊也磨損牙齒的琺瑯質，進而增加蛀牙機率，「口含冰塊雖較不容易導致齒裂，但冰水會過度刺激牙髓神經，增加敏感性牙齒的發生機率。」牙醫建議，民眾應盡量喝溫水或冷水，少咬冰塊或喝冰水，及容易引發蛀牙的含糖碳酸飲料。

中國醫藥大學新竹附設醫院牙科部主任張添皓表示，近來不少民眾喜以咬冰塊等方式消暑，門診發現，因咬冰塊致牙齒碎裂的病患明顯增加，牙齒若嚴重碎裂需根管治療、更嚴重者還須拔牙，進行假牙等後續治療，不僅耗時、花錢也不利日後的牙齒及身體健康。他也在「張添皓醫師牙髓診療室」說明，民眾對於牙裂的8大問題。

張添皓表示，有些民眾不咀嚼冰塊，但會含碎冰塊來消暑，雖較不至於直接導致牙齒碎裂，但因冰水會過度刺激牙髓神經，讓牙齒之後對冷熱敏感、演變為敏感性牙齒，「建議民眾還是喝常溫的水，以保護牙齒。」

目前正值炎夏，不少人會喝汽水等含糖的碳酸飲料，張添皓提醒，糖是導致蛀牙的重要因子，民眾喝完含糖飲料後，最好儘速喝水來中和口腔的含糖濃度，且最後一定要做好刷牙等口腔清潔，以免確保口腔健康。