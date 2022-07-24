2022九合一選舉逼近，藍綠議員參選人紛紛掛出與自家「母雞」的合掛看板，台灣民眾黨高市黨部質疑，無論未來何位市長候選人當選，先前合掛看板、喊出力挺口號的議員將無法落實監督權，因此，成立「監督市政聯盟」，並號召各有黨籍或無黨籍市議員一同加入，共同監督市政。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥表示，民進黨及國民黨議員近期紛紛掛出高雄市長參選人陳其邁、柯志恩的合掛看板，可想而知，無論最後市長由藍綠何方勝出，當選的同黨議員將不會實際監督市長的施政問題，所以民眾黨高市黨部成立「監督市政聯盟」，希望在野黨議員加入並落實監督權。

高市議員參選人劉家榮指出，許多候選人因為政黨包袱、派系問題，在選舉看板上秀出挺同黨籍市長、拚過半等口號，但他認為，市議員的角色是做好監督市政的工作，而非「挺市長」，未來無論是誰當選市長，希望在野議員能透過「監督市政聯盟」共同監督市政。

劉家榮進一步表示，目前「監督市政聯盟」設定的方向，並非限制只有在野議員可以參與，畢竟每個議員都有其專業領域，但並非對其他領域都有所熟識，所以未來也會邀集各方面的專家、學者加入「監督市政聯盟」，甚至會以籌組顧問團的方式監督市府幕僚。

目前民眾黨並未推出參選高雄市長的人選，若最終民眾黨未派員參選市長是否支持柯志恩？對此，民眾黨表示，在8月26日選舉登記截止日前，各種狀況都有可能發生，民眾黨風格是走自己的路，無論是哪位候選人，只要誰提出的市政牛肉符合高雄市民期待，民眾黨就會支持誰。