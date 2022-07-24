高雄市勞工局前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

勞工局檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元。其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

勞工局檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元。其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

勞工局檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元。其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄23日驚傳高醫岡山醫院新建工程發生勞工工作墜落意外事故，24日上午由勞工局長周登春與勞檢處分別率隊前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立發生危險之虞，並勒令停工改善。

高醫岡山醫院23日傍晚傳出工安意外，45歲蔡姓工人從三樓墜下，造成手部跟頭部開放性骨折，緊急送至岡山秀傳醫院時OHCA，經搶救後目前在高醫附設中和記念醫院中，情況暫時穩定。而雇主遭到勒令停工外，經勞檢處調查，已違反職業安全衛生法，將裁罰3至30萬元。

勞工局表示，為督促其他新建中的大型工程落實工地安全，24日上午由周登春與勞檢處分別率隊前往左營區、小港區及三民區等3處醫院建築工地執行工安突擊檢查，檢查結果共計發現7項缺失，將依職業安全衛生法裁罰34萬元，且其中包括有3處高度2公尺以上之開口部分，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備，有立發生危險之虞，並勒令停工改善。

周登春強調，任何作業、任何時間，即使是鎖一顆螺絲，都要先確保、確認安全，再進行作業。尤其醫院是承載醫病照護、促進國民健康與預防疾病重要的處所，營建廠商在新建的過程中，千萬要特別重視施工人員的平安、健康，不能有絲毫的輕忽鬆懈。勞工局將全面持續稽查營建工安，呼籲業者及勞工朋友，營造工地存在許多工安風險，任何時候一定要按部就班，步步為營，確實遵守並落實各項安全規定。

勞檢處長郭清吉指出，營造工程不同其他行業，環境變動性大，高處作業相當頻繁，處處充滿風險，為防災檢查重點對象。今年迄今已實施營造工地檢查1812工地次，其中針對有立即發生危險之虞的重大缺失，共計勒令停工69件，又以防墜落設施不佳、未設置護欄、護蓋、安全網或未使勞工確實配戴安全護具為最常見重大缺失。

郭清吉表示，為有效降低營建工地工安意外，勞檢處將持續針對墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電與夏季高氣溫等危害，嚴格督促業者設置安全設施，一旦發現情違規節重大者，將立即勒令停工，對於營造廠未落實安全與承攬管理責任，亦將從重處罰，決不寬貸。