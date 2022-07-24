周柏臣與老婆換裝後是從接近二樓位置空降進場。(黃及人攝)

先前才剛宣告離開SBL裕隆納智捷跳槽PLG福爾摩沙台新夢想家的「鋼鐵人」周柏臣，這次不再扮演籃球場上的鋼鐵人，而是超帥氣的新郎倌，他24日中午在新莊典華會館跟愛妻珮瑄席開40桌婚宴，不少昔日隊友與教練、同學、親友都到場共襄盛舉。

不過周柏臣的婚宴安排跟其他人有點不同，除了他在從岳父手上接過愛妻的手之際，是採用跪姿展現心意，甚至在第一次換裝之後，兩人特別從接近二樓的位置搭乘升降梯緩緩下降出場，只是身材高大的周柏臣看起來相當緊張，但這樣出場確實很特別。

周柏臣這次除了找來自己經紀人蔡孟霖擔任總招待，還安排才剛傷癒復出的台銀「喇叭」張博勝出任男方招待，至於兩位伴郎則是分別找了目前裕隆最資深的郭昭男，以及才剛宣布加盟高雄鋼鐵人的林郅為。

婚宴現場更是球星雲集，除了夢想家球員顧問田壘，曾文鼎、呂政儒、林宜輝、李德威、盧冠良、盧冠軒、吳永盛、余純安、林力仁、李維哲、柯旻豪、吳怡斌等球員也都到場，另外邱大宗、蔡福財、魏永泰、邱啟益、陳世念、王建惟等教練也來現場祝賀。

周柏臣採取跪姿從岳父手上接過老婆的手。(黃及人攝)