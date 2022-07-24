歌手曹格與造型師老婆吳速玲結婚14年，兩人育有一對子女，而吳速玲也憑直率個性和「高衣Q」的穿衣好品味活躍在公眾視線中，並經常在社群媒體上分享生活，與粉絲互動。今（24日）她曬出多張前往澎湖旅遊的照片，大讚澎湖自然美景是「天堂等級」， 4天3夜的行程讓吳速玲非常享受，不過唯獨一件事卻令她感到不滿，忍不住要翻白眼「小靠腰一下」。

這次的澎湖之旅是吳速玲和兒子的小旅行，4天3夜的行程體驗了餵海鷗、夜釣小管、無人島澎澎灘玩水等戶外活動，吳速玲也特別提到澎澎灘的燕鷗景象非常壯觀、震撼，而傍晚的沙灘景色和海水更是美到讓她想令時間暫停，對這趟澎湖之行留下美好且深刻的印象。

儘管澎湖的自然美景令吳速玲流連忘返，但同時她也直言：「公共設施跟美感實在是讓人難以接受。」吳速玲在文中寫道，每去一個景點就會聽見導遊說政府花了幾百萬蓋這座雕像，又花了幾百萬蓋另一座雕像，但最基本的廁所卻簡陋到讓人白眼翻不完，「全台灣各地應該都是這樣，基本的公共設施完全沒有美學可言，又髒又亂又簡陋又可怕……」讓她每次去完廁所，都很想寫信跟政府建議一下。

吳速玲也透露，有人開玩笑跟她說：「因為政府花錢弄雕像可以剪綵啊！廁所弄得好但沒得剪綵、沒有新聞。」雖然知道對方是在說玩笑話，但吳速玲依然想翻白眼，並在文末無奈感嘆：「台灣的基本公共設施到底什麼時候才能達到一個人性化的水平？」

貼文一出，真性情的發言讓不少網友共鳴，意外引起討論，大家紛紛表示：「那段靠腰真的好貼切。」、「台灣公廁的水準真的可怕」、「還沒走進去就想吐了。」不過也有人被吳速玲穿比基尼的火辣身材所驚豔，歪樓回應：「我只看到媽媽的身材辣翻天。」、「怎麼媽媽的身材還是那麼棒！」、「太陽好辣，媽咪身材更辣。」