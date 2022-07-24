三重警分局22日接獲一名高姓男子報案，指稱自己的金項鍊遭到匪徒搶走，警方隨即成立專案小組進行調查，當天下午陸續逮捕吳姓女子等3名嫌犯，沒想到吳女又咬出是向高男買毒不成才引發衝突，結果演變雙方互控對方強盜及販毒，最後警方將吳女等3人以強盜及違反毒品危害防制條例法辦，而高男則以毒品罪嫌法辦。

這名38歲的高男22日中午12時許前往三重警局報案，供稱自己的金項鍊及1萬元現金，遭到36歲吳女、39歲林男、45歲梁男聯手持瑞士刀搶劫，得手後駕車逃離。

警方獲報後立刻組成專案小組，根據監視錄影器的影像以車追人，當天下午先在台北市石牌路逮捕梁男，現場還查扣毒品、吸食器1組，之後再轉往台北市福榮街的租賃套房進行追捕行動，由於吳女抵抗拒不開門，警方隨即攻堅，吳女及林男2人狗急跳牆竟跳窗，結果吳女腳掌摔斷，當場被警方逮捕，送醫後無大礙，而林男也隨即被警方逮捕。

3人被捕後雖拒不承認犯下強盜，但沒想到竟咬出報案的高男是販毒的藥頭，吳女、梁男及林男供稱他們是在22日早上9時許，前往高男住處向他購買毒品，不過價格談不攏雙方發生衝突，3人僅將高男痛打一頓而已，並沒有下手行搶。

不過高男也堅稱自己並沒有販毒，但警方調查發現，這4人都有品前科，且高男被搶當下並沒有立刻報警，反而是晚了3小時才通報警方，懷疑他可能先清理現場的毒品；全案訊後，警方將吳女、梁男及林男3人以強盜及違反毒品危害防制條例法辦，而高男則以毒品罪嫌法辦。