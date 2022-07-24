苑裡李綜合醫院24日配合肝病防治學術基金會，免費為全台40歲以上、225位民眾做腹部超音波篩檢服務。（李京昇攝）

今天全台同步共篩檢3205人。（苑裡李綜合醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮為全台C型肝炎風險最高的鄉鎮之一，為加強肝炎防治，苑裡李綜合醫院24日配合肝病防治學術基金會，免費為全台40歲以上、225位民眾做腹部超音波篩檢服務，盼幫民眾早期發現及早治療，降低肝病的傳播與風險。

國家C型肝炎旗艦計畫辦公室透過7大指標，將全國各鄉鎮分為1至7級風險層級，苗栗縣7鄉鎮被列為高風險層級，其中苑裡鎮等級最高，達7級別最高風險，後龍、大湖與泰安3鄉鎮為5級高風險。

有感於苑裡鎮長年被蒙上C肝負面標籤，苑裡李綜合醫院董事長李順安身為在地人，有強烈的使命感，從2019年開始投入肝炎篩檢活動，由院方自籌200多萬元，配合肝基會、苗縣衛生局到社區各角落為民眾篩檢，4年來共篩檢1萬8769人，其中陽性2305人、收案追蹤1665人，完全治療共有615人，還有療程中25人，防治成效相當顯著。

肝病防治學術基金會今天結合全台16家醫療院所，辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，苑裡李綜合醫院今天上午響應活動，成為全縣唯一幫民眾篩檢的醫院，動員4位腸胃科專科醫師、20位護理人員、15位行政人員，共同攜手合作，為鄉親進行免費腹部超音波檢查與服務3個多小時，李綜合醫療社團法人董事長李順安、李綜合院長許明賢等人到場關心鄉親檢查情況。

李順安表示，今天篩檢結果發現鈣點化有13人、2人高度懷疑肝癌、1 人為性質不明肝腫瘤，值得注意的是有 159名受檢民眾檢出脂肪肝，比率高達70.6 ％。另外，還有脾臟腫大者1人、膽結石20人、膽息肉11人、腎腫瘤有1人，肝內鈣化點、胰、脾、腎囊腫與腎結石等其他問題有34人，這次篩檢結果有異常者多達 197人，異常比率高達87.5％。

李順安說，肝是沒有聲音的器官，他在地深耕醫療服務已有40多年，許多民眾就醫時，才發覺自己患有B型或C型肝炎等症狀，肝癌的發展是漸進式，慢慢地從慢性發炎、肝纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤，因此即早發現、即早治療非常重要。

許明賢提到，年滿40歲以上的民眾，記得每年做一次超音波檢查，若本身已是B、C型肝炎帶原者，更應該定期到肝膽腸胃科門診就醫抽血檢查進行追蹤，且每6個月做1次腹部超音波檢查。