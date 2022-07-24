夏日炎炎的暑假，家長要帶小朋友去哪裡放風？金門國家公園×自然野趣-探索大自然系列活動是不錯的選擇，明（25）日上午9時開放親子家庭報名，4場次各招收20組，額滿為止。
活動規畫於中山林辦理「夜間大探索」及「發現中山林」各2場次，跟著〈自然野趣生態教育工作室〉黃一峰老師及吳尊賢老師一起走進大自然。
其中，「夜間大探索」於8月6日及8月8日晚上辦理，課程包括室內講解夜間觀察的技巧與方法，讓大家學習如何在黑暗中發現動物，接著再到戶外體驗，探索夜間自然的奧秘。
「發現中山林」分別於8月7日及8月9日辦理，上午是室內講解自然觀察的方法，下午則安排戶外探索課程，並將戶外發現的自然物放在自己設計的寶藏盒，最後會有一個公開展覽的發表，彼此分享與學習。
金門國家公園表示，中山林擁有豐富多樣的動、植物生態，十分適合自然觀察與環境學習，可讓小朋友親近自然與人文之外，並藉由五感的覺知和透過探索與學習，在親子共學的過程中，認識生活中的自然元素，也可留下難忘的親子回憶。
活動自7月25日(一)上午9時開放線上報名，歡迎親子家庭報名參加，每場次招收20組親子家庭，額滿為止。相關資訊可洽詢：解說教育課陳小姐，電話082-313182。
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