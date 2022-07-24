台中市長盧秀燕今天到豐原武德宮贈送「澤厚民豐」匾額，並為中元普渡開香，肯定該廟長期對社會的貢獻及照顧弱勢民眾。(陳世宗攝)

盧秀燕腳痛後首次公開行程 贈匾豐原武德宮「澤厚民豐」

台中市長盧秀燕日前跌倒腳不慎受傷，24日首次公開對外行程，前往豐原武德宮贈送「澤厚民豐」匾額，並為中元普渡開香，肯定該廟長期對社會的貢獻及照顧弱勢民眾。盧秀燕強調，後疫情時代，台中市最重要的就是拚經濟，希望台中市經濟好、讓市民過好日子；現場民眾則高喊「市長高票當選」！

豐原區武德宮為北港武德宮的分脈，主祀五路財神爺是地方信仰中心，長年香火鼎盛，廟方長期投入公益慈善熱心參與地方事務，同時為地方居民帶來心靈安定的力量深獲肯定。盧秀燕今天特前往參拜祈福，並頒贈「澤厚民豐」匾額誌慶；期望民眾都能受到五路財神爺庇佑，地方興旺，市民平安健康。

盧秀燕指出，今天是腳痛經小手術後，第一個公開對外行程獻給武德宮，一方面武德宮是地方信仰中心供奉五路財神，疫情比較緩和，台中最重要的就是拚經濟，讓市民好生活。二是武德宮成立以來成立慈善會，長期配合市府幫助弱勢，長期以來做很多好事情，所以代表市府贈匾。三是下週農曆7月開始，宮廟都會普渡今天來開香，希望台中地方都能平安、四季無災。

盧秀燕表示，相信五路財神看在她的誠意，會讓她的腳早日康復比較不痛。她代表台中市政府來贈匾，感謝武德宮長年以來從事社會服務，救濟貧苦成為地方信仰中心贈匾「澤厚民豐」；表示他們的恩潭很厚，地方民眾就會安定好生活，希望台中市境內澤厚民豐，台中拚經濟所有市民都好生活。