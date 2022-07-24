電影公司特別在光點華山電影館穿廊前佈置看板與生日鮮花供影迷追思。（牽猴子提供）

譚至剛在電影《少年吔，安啦！》中飾演「阿兜仔」。（牽猴子提供）

為思念英年早逝的電影《少年吔，安啦！》主角譚至剛，23日舉辦「想念阿兜仔」特別映演場，譚至剛雙親也連袂從高雄北上出席，並於映後和全場的影迷們，人手1枝玫瑰，置於影廳外的電影大看板前，獻給18歲青春遽逝的譚至剛。

特別映演原本只是邀導演徐小明、演員顏正國與譚至剛生前好友與影迷們齊聚一堂追思，竟在活動前兩天聯繫上譚至剛的雙親、舅舅、阿姨前來參與。原來如同電影情節，現實中譚至剛的父母20多年前已移民美國，並於2年前退休返台定居，剛好這回負責統籌電影4K修復與發行的資深電影人褚明仁，上周四去上媒體人蔡詩萍的廣播節目，被譚至剛父母友人開車時聽到，立刻停車上網在節目留言，就這樣讓褚明仁聯繫上譚至剛雙親。

年屆七旬的譚爸激動說：「感謝這麼多至剛的影迷一起來，謝謝30年後能有這場圓滿的儀式，看到這麼多和他走時年紀相仿的孩子們，總算彌補了我們多年的思念。」個性開朗的譚媽則表示，這麼多年了，說已全然放下是騙人的，她很感謝30年後能有機會和電影劇組、譚至剛的好友、影迷們一起來看片追念。

23日觀影過程中，只見譚媽看到譚至剛在片中出現的酷樣，就開心地笑，直到映後座談時，聽到顏正國聊起當年得知小剛噩耗的心情，她才開始拭淚，但之後聽到顏正國說譚至剛小時候的調皮樣，譚媽又破涕為笑。

對於影迷常問譚至剛為何擁有一張外國臉？譚爸透露，其實他和譚媽祖籍分別是山西和江蘇，小剛深邃的五官，應該是遺傳自他祖母。譚媽笑說：「懷他時我在左營的美軍潛艇顧問處上班，可能那時工作環境、又愛看洋書刊的洋娃娃照片的胎教有關吧？」