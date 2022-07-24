為思念英年早逝的電影《少年吔，安啦！》主角譚至剛，23日舉辦「想念阿兜仔」特別映演場，譚至剛雙親也連袂從高雄北上出席，並於映後和全場的影迷們，人手1枝玫瑰，置於影廳外的電影大看板前，獻給18歲青春遽逝的譚至剛。
特別映演原本只是邀導演徐小明、演員顏正國與譚至剛生前好友與影迷們齊聚一堂追思，竟在活動前兩天聯繫上譚至剛的雙親、舅舅、阿姨前來參與。原來如同電影情節，現實中譚至剛的父母20多年前已移民美國，並於2年前退休返台定居，剛好這回負責統籌電影4K修復與發行的資深電影人褚明仁，上周四去上媒體人蔡詩萍的廣播節目，被譚至剛父母友人開車時聽到，立刻停車上網在節目留言，就這樣讓褚明仁聯繫上譚至剛雙親。
年屆七旬的譚爸激動說：「感謝這麼多至剛的影迷一起來，謝謝30年後能有這場圓滿的儀式，看到這麼多和他走時年紀相仿的孩子們，總算彌補了我們多年的思念。」個性開朗的譚媽則表示，這麼多年了，說已全然放下是騙人的，她很感謝30年後能有機會和電影劇組、譚至剛的好友、影迷們一起來看片追念。
23日觀影過程中，只見譚媽看到譚至剛在片中出現的酷樣，就開心地笑，直到映後座談時，聽到顏正國聊起當年得知小剛噩耗的心情，她才開始拭淚，但之後聽到顏正國說譚至剛小時候的調皮樣，譚媽又破涕為笑。
對於影迷常問譚至剛為何擁有一張外國臉？譚爸透露，其實他和譚媽祖籍分別是山西和江蘇，小剛深邃的五官，應該是遺傳自他祖母。譚媽笑說：「懷他時我在左營的美軍潛艇顧問處上班，可能那時工作環境、又愛看洋書刊的洋娃娃照片的胎教有關吧？」
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