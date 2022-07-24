前副總統連戰6月中傳出小中風，住進台大加護病房，所幸病況好轉，並在6月底出院返家休養，資深女星張琍敏昨（23日）在臉書上曝光與連戰的合照，透露連戰在小中風後休養的不錯，氣色很好。

現年71歲的張琍敏和連戰、連方瑀夫妻交情很好，一回台灣就打算去探望2年多沒見的連戰、連方瑀夫婦，不料連戰先是因小中風住院，接著連方瑀也不小心扭傷腳踝，拖到現在雙方才能見上一面。才剛見面，張琍敏就對連戰說，「你頭髮雖然都白了，但是氣色很好，還是挺帥的！」坦言非常喜歡逗連戰笑。

張琍敏曬出多張家常照片，照片中三人一起開心的喝下午茶、吃水果、聊東聊西，順便看看孫兒們的照片，分享彼此的喜悅。畫面中的連戰在家非常放鬆，可以看到連戰將腳翹起看著報紙，也沒忘記要監測血壓，也讓張琍敏感嘆道「今天看到他們一切安好，我就放心多了！」

資深女星張琍敏早期以出演《家有嬌妻》走紅，近來移民美國，但在各界還是有豐沛的人脈，其中就和連方瑀交情十分不錯，她也在臉書上寫下，「一直以來真誠相待，不做作，不虛偽，就是我們最堅固的友誼！前陣子姊夫差點中風！多虧方姊悉心照顧！」證明他們之間的好交情；已經71歲的張琍敏在同框連戰夫婦同時，也將自己不科學狀態曝光，能從照片中見到她保養的非常好，一點都看不出是71歲模樣 。

貼文一出，網友也紛紛留言關心連戰「吉人自有天相。老天爺會照顧的」、「這麼多年的好朋友真的要去關心！祝他們都身體健康！」、「到老了友情長存，這才叫做真朋友。」