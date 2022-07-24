新竹棒球場耗資12億元重建，沒想到才啟用2日就遭爆缺失連連，除了場地規劃不佳導致球員屢屢受傷、女廁門鎖裝在門外等，有網友指出，連攝影機場地都沒有做好安全措施，直接架在僅僅12根鐵管組成的鷹架上，且正下方就是觀眾席，讓許多人看了直呼危險。

原PO在PTT發文分享現場照片，表示稍微有用心、有良心、有常識的人看到，都會直覺非常危險，「那麼重的攝影機，擺在一個很明顯是臨時搭的鋼架上，底下還坐人？」質疑一般蓋房子搭鷹架都會小心的圍起來，怕有人走過出意外被壓死，「結果中華民國新竹市的新落成球場，這樣的休閒娛樂場所，居然出現這種可能壓死人的設施，未免太誇張了吧？」

鷹架只用12根鐵管所組成，安全性引人疑竇。（翻攝自PTT）

對此，許多網友紛紛回應「前市長都說他負責了，你還想怎樣？」、「壓死人再說囉，這就是台灣」、「架框內竟然還有座位？」、「這到底什麼爛東西」、「12億這品質剛好而已」、「一整個趕工搶開幕的感覺」、「12E的民主球場你敢嘴？這是台灣價值式的設計，懂？」

目前中職已宣布24日在新竹棒球場的2場賽事延賽、未來的賽事朝更換場地辦理；新竹市前市長林智堅也為此道歉，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」。