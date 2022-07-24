苗栗縣長徐耀昌等人展示所製作的手工異國美食。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮公所24日舉辦「幸福苗栗、異國美食大燴師」新住民文化活動，現場有許多穿著家鄉傳統服飾的新住民和家人一同出席，苗栗縣長徐耀昌等人到場體驗越南美食法國麵包製作，相當熱鬧。

苑裡鎮公所已經連續4年舉辦新住民文化活動，希望藉由飲食拉近一般民眾和新住民的距離，體驗多元文化，鎮長劉秋東表示，鎮上的新住民人口已經達到1千多人，為了讓他們盡快融入本地生活，公所成立「新住民家庭服務櫃台」，聘請在地新住民駐點提供諮詢。

另外還成立「新住民姊妹Line群組」，讓各項訊息能傳播到社區角落，並舉辦文化交流活動，讓苑裡成為一個多元文化融合的幸福小鎮。

縣長徐耀昌表示，至今年6月底止，苗栗縣結婚登記的新住民人數約1萬6千餘人，新住民因國情風俗、宗教信仰和台灣有不小的差異，常出現適應不良問題，為增進新住民參與社會、增加社區支持網絡，縣府爭取經費設立了新住民家庭服務中心，苑裡也有社區服務據點，都能提供新住民家庭服務和問題諮詢，希望新住民同胞日久他鄉是故鄉，在苗栗生根發展，並大放異彩。

現場除了表演活動外，還準備了異國特色美食共300份，包括泰式煙燻烤雞腿、日式茄香鱈魚燒、綠豆三層糕、越式米糕等，另外還有異國美食DIY活動，讓民眾體驗，吸引許多人參加。