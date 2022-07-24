議員「下跪」致謝侯友宜 林佳龍：違反民主世代

新北市長侯友宜前往新北市板橋區出席新埔國小改建校舍啟用儀式時，突遭市議員下跪感謝，雖然事後侯友宜坦言自己當下也嚇一大跳，但市議員的舉動難免引起外界議論；對此民進黨新北市長參選人林佳龍表示，市議員應該監督市府，怎麼會失態下跪，政府的存在就是民有民治民享，是要來為人民服務。

林佳龍今天前往新北市林口區的竹林山觀音寺參拜，聯訪時有媒體問及市議員下跪的事件，引發外界的議論，對此林佳龍也表示，民主社會向政府官員下跪很罕見、特別還是市議員率領里長一起進行，市議員應該監督市府，怎麼會失態下跪。

他說，但這個事件背後的原因，就是其實很多地方的建設本來就是市政府應該做的，但現在卻卻變成要千拜託萬拜託，做好的時候還要用下跪這麼激動的方式來表達感謝，做為政府官員要自我反省一下。

林佳龍指出，像以新埔國小的建設為例，其中有五成預算以上的預算是來自中央政府，特別是老舊校舍的改建以及停車場的建設，其中有一部分來自交通部 ，如果說政府去做了這些建設，有補助預算， 民意代表就這麼激動的下跪，那以後真的會很緊張。

林佳龍也說，當然感恩的心是要有，但不要用這種過於違反民主的方式，其實民主時代的精神就是，政府的存在是民有民治民享，是要來為人民服務，不要攬功讓議員覺得這是某個人的恩賜，這些是人民的納稅錢，經過政府編列、透過議會審查通過，所以是應該做的，我們也要引以為戒，就是避免讓外界誤會，這些重大的建設好像是從市長的口袋拿出錢的，這是人民的納稅錢，而且很多不只是來自市政府，是來自中央部會，包括交通部的補助款。