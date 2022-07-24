台中市國安國小人工草皮足球場24日完工啟用了。台中市近年基層足球運動蓬勃發展，小將們征戰國內外賽事常有優異出色成績，立法委員張廖萬堅得知練球場地不足且設備老舊，協助爭取打造全市國小校園第一座人工草皮足球場，盼讓小將們有有更好的場地可以盡情揮灑汗水、踢向未來！
西屯區國安國小足球隊2004年成立，並由大力卜企業派教練協助訓練，近年屢獲佳績，2019年奪得歐洲青少年足球分齡賽U12組亞軍及亞太盃青少年國際錦標賽冠軍，去年則獲得國內少年盃足球錦標賽四年級組冠軍、五年級組殿軍，今年再奪得四年級組亞軍。
足球小將平日練球都在學校操場兼做足球場地，長期下來草地不平整，自動灑水系統也已老舊、水溝蓋破損，養護不易，每逢雨後就積水濕滑，整體練習場地環境不佳，有時小球員們練習時還會受傷。
國安國小校長陳貞蓉表示，這次足球場的整修非常感謝立委張廖萬堅協助向體育署爭取1000萬元專款補助、市議員林祈烽向台中市政府爭取428萬元配合款，讓球場有充裕的改善經費；更感謝長期贊助國安足球隊的一品堂中醫沙鹿本院副院長蔡德能，長期以來國安足球隊一路的大力支持與鼓勵。
這座人工草皮複合式運動場，相關材料符合FIFA認證，提高安全性，場地規畫1座完整8人足球場及2座5人制足球場，並保留原來的跑道，未來在辦理足球賽之外，還可辦理運動會賽跑等活動。
張廖萬堅說，去年協調爭取在西屯區文小91用地，闢建8人制足球場，設置簡易人工草皮，上周一甫正式啟用，現在國安校內足球場地也順利完成，希望孩子們都能努力、安心練球，培養團隊合作及運動家精神，未來將繼續爭取西南屯的足球練習場。
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