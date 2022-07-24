台中市西屯區國安國小的足球場修繕改建為人工草皮足球場，除保留原來的跑道，場內規畫1座完整8人足球場及2座5人制足球場，盼讓近年征戰國內外屢獲佳績的足球小將們有更安全完善的場地練球。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市西屯區國安國小的足球場修繕改建為人工草皮足球場，除保留原來的跑道，場內規畫1座完整8人足球場及2座5人制足球場，盼讓近年征戰國內外屢獲佳績的足球小將們有更安全完善的場地練球。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

國安國小人工草皮足球場在立委張廖萬堅（左）、議員林祈烽（右）合力爭取下，獲體育署核定1428萬元經費修繕改建。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市國安國小人工草皮足球場24日完工啟用了。台中市近年基層足球運動蓬勃發展，小將們征戰國內外賽事常有優異出色成績，立法委員張廖萬堅得知練球場地不足且設備老舊，協助爭取打造全市國小校園第一座人工草皮足球場，盼讓小將們有有更好的場地可以盡情揮灑汗水、踢向未來！

西屯區國安國小足球隊2004年成立，並由大力卜企業派教練協助訓練，近年屢獲佳績，2019年奪得歐洲青少年足球分齡賽U12組亞軍及亞太盃青少年國際錦標賽冠軍，去年則獲得國內少年盃足球錦標賽四年級組冠軍、五年級組殿軍，今年再奪得四年級組亞軍。

足球小將平日練球都在學校操場兼做足球場地，長期下來草地不平整，自動灑水系統也已老舊、水溝蓋破損，養護不易，每逢雨後就積水濕滑，整體練習場地環境不佳，有時小球員們練習時還會受傷。

國安國小校長陳貞蓉表示，這次足球場的整修非常感謝立委張廖萬堅協助向體育署爭取1000萬元專款補助、市議員林祈烽向台中市政府爭取428萬元配合款，讓球場有充裕的改善經費；更感謝長期贊助國安足球隊的一品堂中醫沙鹿本院副院長蔡德能，長期以來國安足球隊一路的大力支持與鼓勵。

這座人工草皮複合式運動場，相關材料符合FIFA認證，提高安全性，場地規畫1座完整8人足球場及2座5人制足球場，並保留原來的跑道，未來在辦理足球賽之外，還可辦理運動會賽跑等活動。

張廖萬堅說，去年協調爭取在西屯區文小91用地，闢建8人制足球場，設置簡易人工草皮，上周一甫正式啟用，現在國安校內足球場地也順利完成，希望孩子們都能努力、安心練球，培養團隊合作及運動家精神，未來將繼續爭取西南屯的足球練習場。