嘉義縣太保市東勢社區食堂志工為長輩調配午餐。（廖素慧攝）

嘉義縣老年人口比例全國第一，18鄉鎮市有11個鄉鎮老年人口占20％以上，老人家獨食少了「人情味」這一味，美食當前也變得沒滋沒味，縣府推動共餐食堂，24日第102個老人食堂在太保市東勢社區揭牌，縣長翁章梁揪長輩們做夥來呷飯逗鬧熱。

翁章梁表示，截至今年6月底，全縣有10萬4886位老年人，讓長輩們健康樂活一直是施政的重大目標，因而縣府持續推動長照2.0社區整體照顧服務，提供預防失能及在地、即時、便利的照顧，希望讓長輩們在熟悉的環境安享晚年。

翁章梁說，目前全縣18鄉鎮市的老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C站、醫事C站等照顧據點的涵蓋率有67％，其中，太保市有12個社照C點、2個長青活力站、4個醫事C點、9個老人食堂、1個關懷據點，即18村中有15村設置老人照顧的相關據點，涵蓋率83％，就是要讓長輩在地老化。

縣府社會局表示，嘉義縣老年人口占比居全國之冠，有11鄉鎮的占比已逾20％，而太保市比例14.69％，算是全縣最年輕的鄉鎮，縣府及東勢社區為鼓勵長輩多與人互動，多與社會連結，開辦老人食堂，每周日供應午餐服務100位長輩。

縣府社會局長張翠瑤指出，東勢社區老人食堂由縣府補助設備及食材費用共25萬餘元，此外，食堂旁邊正在興建的社區活動中心，中央長照計畫補助2400萬元、地方自籌1100萬元，總經費共約3500萬元，將來規畫作為複合式照顧關懷據點，與食堂串連起來服務社區長輩。

東勢社區老人食堂由翁章梁、太保市長黃榮利、張翠瑤等人揭牌啟用，社區的太鼓班、媽媽教室表演才藝，志工們忙著為長輩們烹調配菜餚，場面熱情破表。