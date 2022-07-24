久違的台北羽球公開賽，讓球迷都很期待可以現場欣賞一流選手球技，在這樣的美好氣氛下，寶島羽球女單一姐戴資穎在決賽直落二漂亮奪冠，獲得追平賽事最多的第4冠，小戴賽後表示，2012年自己第一次在台北賽封后，10年後則是第4度站上頒獎台最頂端，她會努力再多拿一些冠軍。

現在28歲的戴資穎，2012年就已經在台北賽拿過冠軍，接下來2016年、2018年及今年也都帶走冠軍，她笑說：「10年過去了，表示我也打了很長一段時間，自己仍是努力在場上專注打好每一分，也希望在我還在打球的時候，可以再多拿一些冠軍。」

「回家比賽」讓戴資穎聽著熟悉的語言幫她加油，她也接受到滿滿能量，賽後記者會中，球場外仍聚集一大群球迷隔著玻璃向小戴告白，對於球迷的熱情，小戴回應：「我也愛你們！」隨後不好意思地補上：「好尷尬喔！」今天（24日）台北和平籃球管湧進超過3000名球迷進場，她也說：「看到幾乎是滿場觀眾，一起給選手加油，並從我一出場就給我很大支持鼓勵， 聽得出來球迷有用心準備口號，而且感覺兩邊互相回應、好像在比誰比較喜歡我， 很感謝這樣的熱情支持，場上我就是專注打好每一分 、希望把勝利拿下。」

連續幾周在東南亞參賽， 戴資穎有一點疲憊，不過很開心回到台北比賽，接下來先稍微休息一下，再接著備戰8月21日於日本進行的世錦賽，希望突破去年亞軍的成績。

戴資穎奮戰每一分，漂亮奪勝。（鄭任南攝）