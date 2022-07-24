針對媒體引用極少數個案評論「就業金卡亂象頻傳」一事，國發會周日指出，就業金卡迄今已核發5364人次，迄今已延攬許多優秀人才來台，而僅有2人次已知涉及法律案件，且相關部會皆掌握資訊、配合檢警單位調查，且現行規定可撤銷金卡。國發會呼籲各界勿以極少數個案抹滅優秀海外人才來台政策。

國發會指出：為積極加強延攬及留用國際優秀人才，國發會協同相關部會自107年2月8日推動「外國專業人才延攬及僱用法」施行。該法針對符合一定條件之國際高階關鍵人才，建立「就業金卡」制度，實施近4年多，深獲外界肯定，目前吸引約5364名全球各行各業翹楚及新創人才來台，包括半導體產業Gallagher, William Joseph台積電(2330)資深處長、區塊鏈Shelley Chang(ALL in bits營運總監)、離岸風電Antre Andringa(台灣柏斯卡利士公司負責人)、新聞影視業Mike Chinoy(艾美獎得主)，以及矽谷重量級新創人才Steve Chen(YouTube創辦人)、Kevin Lin(Twitch共同創辦人)等，渠等均是各領域具特殊專長的佼佼者，有助我國開拓國際市場，並帶動產業全方位的轉型及升級。

為使國際高階人才得以最便利方式申辦四證合一之就業金卡，國發會協調內政部、勞動部及外交部推動建置單一線上申辦平台，比照現行一般外籍白領人士來台規定，無要求檢附良民證，惟內政部移民署初審時將針對先前有犯罪紀錄及危害我國利益之虞者進行把關，不予同意申請案；此外審核過程除由經濟部、科技部、文化部、教育部等機關進行專業資格之審查外，內政部、勞動部、外交部、陸委會等相關機關亦參與審查，且外交部對於相關高風險國家之人士或有安全疑慮者，也會要求出具其母國良民證，以兼顧攬才效益及國家安全。

至已取得就業金卡來台者，渠來台後倘有發生犯罪，或危害社會安全及國家利益等情形，內政部移民署將依入出國及移民法第32條及第36條等規定，廢止其就業金卡(或其他外僑居留證)，並將當事人驅逐出國，以保障我國家利益、公共安全，以及公共秩序。

報導所提3名個案，國發會、內政部移民署及司法警察機關均有掌握，2人為就業金卡持卡者，1人為一般專業人士，其中2人因違法行為明確，內政部移民署已依法廢止居留證並驅逐出國，另1名就業金卡持卡者，司法機關已在偵處中，後續亦將依相關法規予以查處。

希望各界勿因極少數不法案例質疑國家整體攬才政策之推動。台灣刻處於逐步與世界接軌過程中，積極延攬海外優秀人才至關重要，就業金卡對我國產業所帶來的正面效益，實不容小覷。