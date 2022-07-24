關山鎮公所在親水公園舉辦為期1個月的夏日野FUN趣活動，邀請民眾一起體驗划獨木舟、攀樹及生態探索定向運動。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所在親水公園舉辦為期1個月的夏日野FUN趣活動，邀請民眾一起體驗划獨木舟、攀樹及生態探索定向運動。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所在親水公園舉辦為期1個月的夏日野FUN趣活動，邀請民眾一起體驗划獨木舟、攀樹及生態探索定向運動。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所在親水公園舉辦為期1個月的夏日野FUN趣活動，邀請民眾一起體驗划獨木舟、攀樹及生態探索定向運動。（蔡旻妤攝）

由垃圾掩埋場改建的關山鎮親水公園曾是台東最熱門的觀光景點，早期每年吸引近40萬人次遊客，如今入園遊客卻不到1成。因應旅遊旺季來臨，關山鎮公所在親水公園舉辦為期1個月的夏日野FUN趣活動，邀民眾一起到親水公園體驗划獨木舟、攀樹及生態探索定向運動。

家長帶著孩子拿著船槳，在關山親水公園裡的湖泊中慢慢划著獨木舟，體驗親水樂趣。孩子們對於第1次體驗獨木舟，紛紛感到新奇。遊客趙女士則說，這裡的湖面平靜，比較沒有水流或風浪問題，對於有年齡的人來說比較適合，不但好玩、也適合親子活動。

關山親水公園自2019年獲用地開發許可後，逐步轉型為親子公園，隨著疫情趨緩及暑假到來，關山鎮公所在7月16日起至8月28日每周六、日規畫一系列的獨木舟、攀樹、生態探索定向運動等體驗課程，總共38場次，一開放報名就很快額滿，相當受歡迎。

在台東各地帶領學員體驗水上活動的教練胡宜婷認為，「公園的範圍不算廣大，有趣的部分也少了一點點」，她說，相較於台東縣其他鄉鎮的溪流或海洋，關山親水公園湖泊較平靜，比較適合初學者或長者體驗，也由於是公園設施，活動範圍有限，也少了一點自然景觀。

關山鎮長戴文達表示，在親水公園核定開發後，與許多業者討論如何規劃公園，讓小孩能有更多親子遊戲。他也強調，未來還會持續在親水公園引進更多戶外運動，並且逐漸常態化，讓民眾除了暑假能體驗，平日也能參加探索自然的戶外運動。