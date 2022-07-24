1名傢俱行員工於臉書發文，日前1位客人向他抱怨，新買的床才睡2周彈簧卻變形，該客人睡得腰酸背痛，請原PO以廢棄物處理方式幫忙回收，怎料他一見到客人的床時，傻眼直呼「這張床已絕版10年」，貼文一出，引起熱議。

花蓮1名網友於臉書社團《爆怨公社》發文，他是名傢俱行員工，日前1名客人一直找他抱怨，自家的床很爛，請他幫忙以廢棄物方式回收，客人表示，新床才剛買2周彈簧就變形，睡到腰酸背痛，但當司機將彈簧床載回時，原PO發現該床就是他10年前賣的緹花床時，傻眼直呼：「有時候客人的話真的讓我懷疑人生」，因為該床早在10年就絕版了。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「所以你退錢給他了」、「這側邊都扁掉了耶」、「怎麼看就像睡2年以上⋯ 還兩個禮拜」、「有時候客人講的話只能信一半」、「這是他媽媽的嫁妝吧...都塌了」、「他買了這床墊一個禮拜就陷入昏迷直到前天剛剛醒來」、「他可能沒說，他兩個禮拜去跳蚤市場買的而已」、「客人用絕版舊床想換新床的概念」。

不少人還留言說要告客人詐欺，原PO也回覆，該位客人人很好，只是講話比較浮誇，而床之所以會塌陷是因為客人體重目測大約100公斤，並幽默回應：「他這麼大隻還可以睡10年，這樣只能證明我家的床墊真的超耐用」。