中市全中運代表隊累計109金，暫居全國第一。（台中市政府提供）

2022年全國中等學校運動會復賽，第二階段田徑、游泳、角力、自由車（公路賽及登山賽）及木球賽事在7月20日結束。教育局長楊振昇說，台中市學校代表隊累計109金，繼續維持金牌數及總獎牌數全國第一；第三階段23日開始，台中市學校代表隊全力以赴，希冀再創佳績。

楊振昇表示，2022全中運復賽第二階段賽事結束，台中市學校代表隊累計109金、90銀及112銅，成績傲人；其中田徑賽場上，台中選手健步如飛拿下18金、12銀、17銅佳績，奪下田徑最多金縣市寶座；游泳則奪14金、自由車公路賽及登山賽6金，角力和木球則分別拿下13金和3金的好成績。

楊振昇說，在各校運動團隊表現上，大里高中於前兩階段賽事總計獲得17金，繼去年榮獲全國最多金牌學校殊榮後，截至23日止，也暫居全國最多金學校寶座。大里高中廖敏樂校長表示，這些都是學校師長和教練辛苦耕耘、選手們的努力、家長及教育局的支持，才能穩定成長。

教育局指出，全中運復辦最後一階段於昨日開始，競賽種類計有體操、軟式網球、拳擊、擊劍及卡巴迪，希望台中市代表隊第三階段選手能盡情享受賽事舞台、揮灑青春，為自己寫下新紀錄。

楊振昇強調，市長盧秀燕非常重視各級學校運動團隊及選手的培訓需求，針對優秀選手建置體育及培訓獎助金等獎勵措施。就優秀學校部分，凡於全中運獲各競賽種類金牌，每面金牌加發組隊學校獎金10萬元，如獲競賽種類各組別總錦標前三名者，發給績優獎金5至15萬元不等，提升台中競技運動實力及成績。